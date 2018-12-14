Fenerbahçe CSKA Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe basketbolda harikalar yaratmaya devam ediyor. Son olarak 12. haftada Olimpia Milano'yu deviren sarı-lacivertli kulübün bu haftaki rakibi Rus ekibi CSKA Moskova... Sarı Kanarya'nın liderliğini koruyabilmesi için maçtan mutlaka galip ayrılması gerekiyor. Yokse Real Madrid yendiği takdirde liderlik koltuğuna oturacak.

FENERBAHÇE CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe CSKA Moskova maçı 18 Aralık Salı günü saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 3 kanalının yayınlaması bekleniyor.

SON OLARAK ZADAR'DA KARŞILAŞTILAR

Avrupa'nın sezon öncesi en önemli turnuvası olan Zadar Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 86-76 mağlup eden sarı-lacivertliler turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Avrupa'nın önde gelen basketbol takımlarından Fenerbahçe, CSKA Moskova, Olimpia Milano ve Maccabi Fox'un katıldığı Zadar Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşılaştı. Rakibini 86-76'lık skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Zadar Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sarı-lacivertlilerden Melih 16, A.Muhammed 14, Vesely 12, Melli 11, Lauvergne 10, Sloukas 9, Guduric 6, Kalinic 4, Ahmet ve Ennis 2'şer sayı kaydetti.