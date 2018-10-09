Fenerbahçe defans ve hücum çalıştı

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

09 Ekim 2018, Salı 15:26
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Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları çalışıldı. Kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. 

Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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