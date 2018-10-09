Fenerbahçe defans ve hücum çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları çalışıldı. Kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.