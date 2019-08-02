Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir." denildi. Profesyonel kariyerine Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımında başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 4 sezonda Kayserispor’da forma giydi. Deniz Türüç, Kayserispor’da görev aldığı 122 lig maçında 21 kez ağları havalandırdı.

AA