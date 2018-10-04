Fenerbahçe, Deniz Yılmaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Sarı-Lacivertliler, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin de katıldığı törenle 2000 doğumlu stoper Deniz Yılmaz ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz Deniz Yılmaz’la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız Ali Koç ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.

Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Deniz Yılmaz, “Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum” dedi.