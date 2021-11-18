Fenerbahçe derbi öncesi kalede kriz yaşıyor
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kalede problem var. Altay Bayındır'ın uzun süreli sakatlığının ardından kaleye geçen Berke Özer, bugünkü antrenmana çıkamadı.
18 Kasım 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ümit Milli Takım'dan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Berke Özer, kulübe dönmüştü. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruması beklenen Berke, bugünkü antrenmana çıkamadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada hafif sakatlığı bulunduğu bildirilen Berke'de ciddi bir durum.
Derbide forma giymesi beklenen genç eldivenin sakatlığı ise maç kendisini rahatsız edecek seviyeler ulaşmasın diye tedbirli davranılıyor.
Bugünkü antrenmana katılamama sebebi bu ve ağrılı bölgeye tedavi uygulanmaya devam ediyor.
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