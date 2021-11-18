Fenerbahçe derbi öncesi kalede kriz yaşıyor

Fenerbahçe'de Ümit Milli Takım'dan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Berke Özer, kulübe dönmüştü. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruması beklenen Berke, bugünkü antrenmana çıkamadı.





Fenerbahçe'den yapılan açıklamada hafif sakatlığı bulunduğu bildirilen Berke'de ciddi bir durum.

Derbide forma giymesi beklenen genç eldivenin sakatlığı ise maç kendisini rahatsız edecek seviyeler ulaşmasın diye tedbirli davranılıyor.

Bugünkü antrenmana katılamama sebebi bu ve ağrılı bölgeye tedavi uygulanmaya devam ediyor.