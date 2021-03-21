Fenerbahçe derbisi sonrası Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
21 Mart 2021, Pazar 22:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;
1 puandan memnun musunuz diyorsan, değilim. Oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Pozisyonları çok cömert şekilde harcadık
Fenerbahçe kalecisini tebrik etmek lazım kurtardıkları için. Bir rakibimizin 1 puan önüne çıktık, ötekiyle farkı koruduk, oradan bakarsak memnun olabiliriz ama oyuna bakınca, skordan memnun olmak mümkün değil
ERKEN BİTİREBİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI
Bu bir oyun. Herkes hata yapabilir. Maç kaybedebiliriz, gol yiyebiliriz. Oyunun geneline baktığımızda, oyuncularımızın performansından memnunuz. Erken bitirebileceğimiz bir maçtı. Bazen futbolda böyle sonuçlar oluyor
BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR RAKİPLE KARŞILAŞTIK
Büyük ve güçlü bir rakiple karşılaştık. Olur. Çok fazla irdelememek lazım. 11 tane maçımız var. En yakın rakibimize 3 puanlık avantajımız var. Bunu böyle tutmaya ve artırmaya dikkat edeceğiz.