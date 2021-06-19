Fenerbahçe devreye girdi! Eljif Elmas'ın takım arkadaşı
Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda forma giyen Ezgjan Alioski ile ilgileniyor.
19 Haziran 2021, Cumartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapan Ezgjan Alioski ile ilgilendiği öne sürüldü. Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapan Ezgjan Alioski'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Leeds United ile olan sözleşmesi sona eren Makedon futbolcunun menajeri ile temas kurulduğu ve ilk teklifin yapıldığı da belirtiliyor.
GENEL KURUL ÜLKER STADI'NDA
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Genel kurul 25-26 Haziran'da yapılacak.
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