Fenerbahçe, Dino Arslanagic ile anlaşmaya vardı

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Belçika Ligi'nde Antwerp forması giyen stoper Dino Arslanagic ile anlaştı.

Belçika basınından Gazet Van Antwerpen'in haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, 2+1 yıllık sözleşme konusunda Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardı.

Bosna-Hersek asıllı Belçikalı stoper, bu sezon Antwerp ile 37 maçta forma giydi.

(Fanatik)