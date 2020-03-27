Fenerbahçe Dirk Kuyt'ı teknik ekibe dahil etmek istiyor
Fenerbahçe yeni sezona Erol Bulut'la başlama planında kararlı. Erol Bulut'un ekibini de sağlam kurmak isteyen yönetim, kulüpte iz bırakmış yerli ve yabancı oyuncularla temas halinde.
27 Mart 2020, Cuma 14:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.
Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.
Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.
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