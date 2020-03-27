Fenerbahçe teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.

Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.

İlgili Haberler Fenerbahçe'nin son kararı Erol Bulut

Kuyt'lı Liverpool dönemi