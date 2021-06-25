Futbol Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten konuşmacı isyanı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten konuşmacı isyanı

Futbol

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten konuşmacı isyanı

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde kaç oy alacağı merak konusu. Listesini hazırlayan Koç, konuşmalarını da hazırladı. Ancak Fenerbahçe'de konuşmak isteyen kişi sayısının fazlalığı dikkat çekti ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ü isyan ettirdi.

25 Haziran 2021, Cuma 13:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe SK Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün toplandı. Kurulda oy verme işlemi öncesinde konuşma yapmak isteyen aday sayısı 90'ı geçti. Çok fazla adayın ilk sırada konuşmak istemesi ise Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ü isyan ettirdi.

Küçük, kendine has esprili tavrıyla, "Herkes konuşması sırasında 1. olmak istiyor. Ancak bildiğim kadarıyla matematikte sadece 1 tane 1 var. Böylece giderse vallahi yatsı namazını bulacağız" dedi.


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