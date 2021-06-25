Fenerbahçe SK Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün toplandı. Kurulda oy verme işlemi öncesinde konuşma yapmak isteyen aday sayısı 90'ı geçti. Çok fazla adayın ilk sırada konuşmak istemesi ise Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ü isyan ettirdi.

Küçük, kendine has esprili tavrıyla, "Herkes konuşması sırasında 1. olmak istiyor. Ancak bildiğim kadarıyla matematikte sadece 1 tane 1 var. Böylece giderse vallahi yatsı namazını bulacağız" dedi.



