Fenerbahçe düğmeye bastı! 3 imza yolda...

Fransız futbolcu Valbuena geldiği günden beri en çok tartışılan isimlerden biri. Valbuena, skora hem asist hem de gol yönünden ciddi katkı sağlıyor. Ancak takım savunmasına yeteri kadar destek vermemesi ve kaptırdığı topların Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratması nedeniyle eleştiri oklarının da hedefi oluyor. Buna rağmen Ersun Yanal, tecrübeli oyuncudan 1 yıl daha yararlanmak istiyor. Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra geri dönüşün mimarlarından biri olan Valbuena’ya 1 senelik sözleşme teklif edilecek. Fransız futbolcunun ise belli sayıda maça çıkması halinde 1 yıl daha uzatma maddesi istediği öğrenildi.

SKRTEL 3 SENE İSTİYOR

Fenerbahçe'nin sözleşme hazırlıklarına başladığı ilk isim Martin Skrtel oldu. Ocak ayında adı Barcelona, Juventus ve Monaco ile anılan Slovak futbolcuya 1+1 senelik kontrat teklif edildi.

Skrtel’in menaceri Karol Csonto ise oyuncusunun talebinin 3 yıllık muvakele olduğunu Comolli’ye iletti.

Fenerbahçe cephesi, Slovak savunmacının performansından memnun ancak 34 yaşındaki futbolcuyla bu kadar uzun süreli sözleşme yapmaya sıcak bakmıyor.

Taraflar arasındaki pazarlıklar sezon sonuna kadar devam edebilir. Ancak Martin Skrtel’e başka teklifler geldiği de kaydedildi

AYEW YİNE KİRALANABİLİR

Ali Koç, Ayew’den duyduğu memnuniyeti, “Andre’nin kariyerinden bahsetmeden önce karakterinden, kişiliğinden, liderliğinden bahsetmek istiyorum. Keşke imkanımız olsa da kiralanmasını uzatabilsek diyorum” sözleriyle dile getirdi.

Başkan, Ersun Yanal’ın da Ganalı futbolcunun mutlaka kalmasını istediğini söyledi. Swansea’nin Premier Lig’e dönmesi zor. Play-Off hattının 9 puan gerisinde kalan ve istikrarsız bir görüntü çizen Galler ekibi, Ayew’i yeniden kiralamaya sıcak bakabilir. Tecrübeli oyuncu da kalmaktan yana. Sezon bitmeden önce Comolli bu işi bitirmek istiyor.



