A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe'de Efecan Karaca sesleri var. Alanyaspor'un 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuna teklif yapan sarı lacivertliler, bonservis konusunu görüşüyor.

Efecan'ı ısrarla isteyen İsmail Kartal, milli oyuncunun alınması hususunda rapor verdi.

Haberin detayında cuma veya cumartesi günün bu konunun olumlu veya olumsuz olarak neticelenmesi bekleniyor.

Efecan ile Alanyaspor arasındaki sözleşme sezon sonunda bitecek.