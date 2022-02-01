Futbol Fenerbahçe Efecan Karaca'yı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe Efecan Karaca'yı transfer etmek istiyor

Futbol

Fenerbahçe Efecan Karaca'yı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Efencan Karaca için teklif yaptı. İki kulüp görüşme aşamasında ve hafta sonuna kadar konunun netleşmesi bekleniyor.

01 Şubat 2022, Salı 13:09 Son Güncelleme:
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A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe'de Efecan Karaca sesleri var. Alanyaspor'un 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuna teklif yapan sarı lacivertliler, bonservis konusunu görüşüyor.

Efecan'ı ısrarla isteyen İsmail Kartal, milli oyuncunun alınması hususunda rapor verdi.

Haberin detayında cuma veya cumartesi günün bu konunun olumlu veya olumsuz olarak neticelenmesi bekleniyor.

Efecan ile Alanyaspor arasındaki sözleşme sezon sonunda bitecek.

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