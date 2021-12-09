Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt maç özeti ve sonucu

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.

10. dakikada sol taraftan Kostic’in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada’nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre’nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

İlk 45 dakika 1-1 sona erdi.

59.dk: Paciencia, Borre yerine oyuna dahil oldu.

61. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.

65. dakikada Berisha’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Zajc’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Trapp’ta kaldı.

75.dk: Fenerbahçe'de Rossi ve Meyer oyuna girerken Zajc ile İrfan Can kenara geldi.

81.dk: Üst üste yapılan oyuncu değişiklikleri sonrasında oyunun temposu bir hayli düştü.

Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

İHA