Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt maç özeti ve sonucu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 6'ya yükselten Fenerbahçe, grubunu üçüncü sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
09 Aralık 2021, Perşembe 19:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.
10. dakikada sol taraftan Kostic’in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada’nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.
29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre’nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
İlk 45 dakika 1-1 sona erdi.
59.dk: Paciencia, Borre yerine oyuna dahil oldu.
61. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.
65. dakikada Berisha’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Zajc’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Trapp’ta kaldı.
75.dk: Fenerbahçe'de Rossi ve Meyer oyuna girerken Zajc ile İrfan Can kenara geldi.
81.dk: Üst üste yapılan oyuncu değişiklikleri sonrasında oyunun temposu bir hayli düştü.
Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha
Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre
İHA