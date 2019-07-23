Sarı lacivertlierde beklenen ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe, Eljif'in Napoli'ye transfer olduğunu gece yarısı açıklamıştı.

Bu sabah KAP'a yapılan bildirimde de transferin maliyeti ve detayları açıklandı. Buna göre İtalyan kulübü Fenerbahçe'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservise ek olarak sportif sonuçlara göre sarı lacivertli kulübe 1.5 milyon euro da bonus ödenecek.

Ayrıca sarı lacivertli takım, Makedon futbolcunun gelecek satışından azami olarak 1.5 milyon euro gelir elde etme imkanı yakalayacak.