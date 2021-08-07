Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı renklerine bağladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya’nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü’ne katıldı. Emir Ortakaya’ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz. Barış Alıcı’ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

DHA