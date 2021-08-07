Futbol Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı renklerine bağladı

Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı renklerine bağladı

Futbol

Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı renklerine bağladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya’nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü’ne katıldı. Emir Ortakaya’ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz. Barış Alıcı’ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

DHA

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