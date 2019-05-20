Fenerbahçe Erzurum'da 3 puanı kaptı
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmaya en az 7 dakika duraklama eklendi.
73.DK: Emrah Başsan'ın müthiş frikiği üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
59.DK: GOL! Moses penaltı atışını gole çevirdi
Fenerbahçe penaltı kazandı!
Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle son erdi.
25.DK: Fenerbahçe'de sakatlanan Valbuena yerini Victor Moses'a bıraktı.
18.DK: SARI KART Erzurumspor atağında topa eliyle müdahale eden Valbuena sarı kart gördü.
11.DK: SARI KART Orta sahada topu alan Tolgay boş durumda ilerlemek isterken onu düşüren İbrahim Akdağ sarı kart gördü
10.DK: Erzurumspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışında alan Dirar yayın gerisinden sol ayağıyla vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...
1. DK: Maç başladı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado
BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre