Fenerbahçe, Erzurumspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda BB Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 14 puanla 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile ilk maçına bugün çıkacak. Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala Sarı - Lacivertliler'i şampiyonluğa taşımıştı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Fırat Aydunus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'DEN 10 MAÇTA 1 GALİBİYET
Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
Sakat ve cezalılar
Fenerbahçe’de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.