Süper Lig'de 14 puanla 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile ilk maçına bugün çıkacak. Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala Sarı - Lacivertliler'i şampiyonluğa taşımıştı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Fırat Aydunus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.