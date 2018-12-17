Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında 3 puan peşinde
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda BB Erzurumspor'u konuk ediyor
1Süper Lig'de 14 puanla 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile ilk maçında... Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala Sarı - Lacivertliler'i şampiyonluğa taşımıştı.
FENERBAHÇE: 2 ERZURUMSPOR: 1
65.DK: İkinci yarının ilk 20 dakikası itibarıyla oyun dengelenmiş görünüyor.
56.DK: Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki etkili oyunu yerini sakinliğe bırakmış görünüyor. Oyunun kontrolü Erzurumspor'a geçti.
48.DK GOL! Emrah Başsan
46.DK: İkinci yarı başladı
İLK 45 DAKİKA SONRA ERDİ
40.DK: Fenerbahçe rakip ceza sahasına adım adım yaklaşıyor. Sarı lacivertlilerin orta sahası oldukça hareketli ve değişken oynuyor.
32.DK: Hasan Ali yerde kaldı. Oyun kısa süreliğine durdu. Sağlık ekipleri oyuncunun başında.
27. DK GOL! Skrtel
18.DK: GOL! Fenerbahçe Ayew ile 1-0 öne geçiyor
14.DK: Ayew'e sert müdahalede bulunan Lokman sarı kart görüyor.
4.DK:Zorlu karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.
1.DK: Maç başladı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone