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Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında 3 puan peşinde

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda BB Erzurumspor'u konuk ediyor

17 Aralık 2018, Pazartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında 3 puan peşinde

1Süper Lig'de 14 puanla 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile ilk maçında... Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala Sarı - Lacivertliler'i şampiyonluğa taşımıştı.

FENERBAHÇE: 2 ERZURUMSPOR: 1

65.DK: İkinci yarının ilk 20 dakikası itibarıyla oyun dengelenmiş görünüyor.

56.DK: Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki etkili oyunu yerini sakinliğe bırakmış görünüyor. Oyunun kontrolü Erzurumspor'a geçti.

48.DK GOL! Emrah Başsan

46.DK: İkinci yarı başladı

İLK 45 DAKİKA SONRA ERDİ

40.DK: Fenerbahçe rakip ceza sahasına adım adım yaklaşıyor. Sarı lacivertlilerin orta sahası oldukça hareketli ve değişken oynuyor.

32.DK: Hasan Ali yerde kaldı. Oyun kısa süreliğine durdu. Sağlık ekipleri oyuncunun başında.

27. DK GOL! Skrtel

18.DK: GOL! Fenerbahçe Ayew ile 1-0 öne geçiyor

14.DK: Ayew'e sert müdahalede bulunan Lokman sarı kart görüyor.

4.DK:Zorlu karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.

1.DK: Maç başladı

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone


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