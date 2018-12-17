Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal'la ilk maçına çıkıyor. Rakip 16. sıradaki Erzurumspor... Sarı Kanarya'nın hedefi 3 puanı alıp camiaya güzel bir moral aşılamak... Erzurumspor ise deplasmanda en azından beraberlik çıkarmak istiyor.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Fırat Aydunus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Tolga Ciğerci’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.