Basketbol Fenerbahçe, EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi

Fenerbahçe, EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi

Basketbol

Fenerbahçe, EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi

Geçtiğimiz hafta EuroLeague Women'da çeyrek finale kalmayı garantileyen Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, B Grubu 13. maçında deplasmanda Dynamo Kursk'u 57-63 yendi ve grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala liderliği de garantiledi.

03 Şubat 2022, Perşembe 01:45 Son Güncelleme:
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Karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Alina Iagupova, Satou Sabally ve Elizabeth Williams beşiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 16-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe soyunma odasına ise 33-42 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapatsa da Kanarya, periyotu 48-50 önde tamamladı. Dördüncü çeyrekte Elizabeth Williams ile boyalı alanı etkili kullanmaya devam eden sarı-lacivertliler skoru 55-59’a getirdi. Kayla McBride ve Alina Iagupova ile farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 57-63 galip ayrıldı. Bu sonuçla 13. maçında 10. galibiyetine imza atan Fenerbahçe grup liderliğini garantiledi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, B Grubu’ndaki 14. ve son hafta maçında Famila Schio’yu ağırlayacak. 19 Şubat 2022 tarihinde Metro Enerji Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

İSTANBUL (İHA)

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