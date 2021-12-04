Ligde 24 puanla 4’üncü sırada yer alarak lider Trabzonspor’un 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Rizespor mücadelesiyle puan farkını indirmek istiyor. Yapılan çalışmalarda sahadan mutlak galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan teknik direktör Pereira, taraftarı önünde puan kaybı yaşamamak için karşılaşma boyunca ince eleyip sık dokuyacak. Portekizli teknik adam, 3’ü cezalı 2’si sakat olmak üzere 5 oyuncusundan Rizespor maçında yararlanamayacak.

GUSTAVO 11’DE YER ALACAK

Fenerbahçe’de sakatlığı sona eren Gustavo’dan sevindirici Haber geldi. Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalıştı. Brezilyalı futbolcu, yarın oynanacak Rizespor mücadelesinde formasına kavuşacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 CEZALI

Sarı-lacivertli ekip, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra PFDK’dan rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

TISSERAND ILE MERT HAKAN’IN CEZALARI SONA ERDİ

Fenerbahçe’de Tisserand ile Mert Hakan’ın cezaları sona erdi. Ligin 14’üncü haftasındaki Göztepe mücadelesinde kart cezaları bulunmasından dolayı görev alamayan Tisserand ile Mert Hakan Yandaş’ın cezaları sona erdi. İki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira’nın şans vermesi durumunda forma giyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ile Valencia, sakatlıkları sürdüğü için Rizespor maçında görev alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11’le çıkması bekleniyor: "Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Serdar Dursun."



