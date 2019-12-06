Fenerbahçe evinde farklı kazandı

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 39´uncu dakikalarda Vedat Muriç, 32´nci dakikada Luis Gustavo, 75´inci dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87´nci dakikada Max Kruse kaydetti.

Gençlerbirliği´nin maçtaki golleri ise 9´uncu dakikada Sio ve 78´inci dakikada Stancu´dan geldi. 3´üncü dakikada Emre´nin kafa pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues´in altıpasın hemen dışından attığı şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi. Seken topta Rodrigues diziyle bir vuruş yaptı, kaleci Ertaç topun sahibi oldu. 9´uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti.

Hızlı gelişen konuk ekip atağında Candeias hızlı rakip sahaya geçti. Candeias´ın pasında Serdar Aziz´den seken topla buluşan Sio´nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1.

15´inci dakikada Kruse´nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Isla ortasını yaptı. Altıpas üstündeki Muriç´in dokunamadığı top arka taraftaki Rodrigues´e geldi. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

23´üncü dakikada maça eşitlik geldi.

Sadık´ın pasıyla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Isla ortasını yaptı. Muriç´in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

32´nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Isla´nın kaptığı topla buluşan Kruse, pasını Luiz Gustavo´ya aktardı. Luiz Gustavo, topu biraz sürdükten sonra uzak mesafeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

39´uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2´ye çıkardı.

Kruse´nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues´ten önce savunma araya girdi. Ceza sahası içinde Candeias´tan kayarak topu olan Muriç, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç´ın altından ağlara gönderdi: 3-1. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe´nin 3-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.

50´nci dakikada Muriç´in pasıyla ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Kruse´nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç´ta kaldı. 68´inci dakikada Muriç´in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse´nin şutunda kaleci Ertaç iki hamlede topun sahibi oldu.

75´inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ozan Tufan´ın pasıyla topla buluşan Ferdi´nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç´ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-1.

78´inci dakikada Gençlerbirliği farkı 2´ye düşürdü. Nadir Çiftçi´nin pasında Fenerbahçe savunmasına çarpan top ceza yayı üstündeki Stancu´nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Altay´ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-2.

87´nci dakikada Kruse skoru belirledi. Tolgay Arslan´ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues, ceza sahası içine girdikten sonra boş durumdaki Kruse´yi gördü. Kruse, boş kaleye topu ağlara gönderdi: 5-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği´ni 5-2 mağlup etti.

DHA