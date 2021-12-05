1. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu’nun içeriye çevirdiği topta Mergim Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

5. dakikada Pohjanpalo’nun ara pasında defansın arkasına sarkan Umar Aminu’nun topla beraber ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda Attila Szalai son anda çizgiden çıkardı.

13. dakikada Diego Rossi’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Mergim Berisha’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Miguel Crespo’nun ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Diego Rossi’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50. dakikada sol taraftan Mesut Özil’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha’nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarıya gitti.

60. dakikada Ferdi Kadıoğlu sağ kanattan ilerleyip pasını ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil’e aktardı. Mesut’un pasında penaltı noktası yakınında topu alan Diego Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

70. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai’nın yerden pasında kale önünde topla buluşan Serdar Dursun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

79. dakikada Sosa’nın pasında topu alan Serdar Dursun'un ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai’nin pasında kale önünde bulunan Serdar Dursun, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Goller: Mergim Berisha (dk. 13), Serdar Dursun (dk. 70, 79 ve 90) (Fenerbahçe)

İSTANBUL (İHA)