Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan derbi maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi. Ligde oynadığı son 9 maçtan 8 galibiyet 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden de mutlu ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 23’üncü haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Gustavo ile Thim’ın yerlerine Sosa ve Samatta’yı görevlendirdi. Bulut, Galatasaray derbisinde sahaya şu 11’le çıktı: "Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta ."

Galatasaray ise Fenerbahçe karşısına, Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve dizinden aldığı darbe sonucu ödem oluştuğu için tedavisi süren Luiz Gustavo derbi mücadelede forma giyemedi.

9 maç sonra yedekler arasında

Fenerbahçe’de Mame Thiam, 9 maç sonra yedekler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin Galatasaray ile oynadığı maçta, son 9 karşılaşmada 11’de görev alan Mame Thiam yedekler arasında yer aldı. Senegalli futbolcu yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesini bekledi.

Uzun aradan sonra kadrodalar

Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli isim Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş uzun aradan sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, 7 maç sonra Galatasaray derbisi ile sahalara dönerken yedekler arasında yer aldı. Çapraz bağlarında gerilme olduğu için 5 haftadır takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş de sakatlığının ardından derbi maçta kadroda yer aldı. Sinan Gümüş de mücadeleye yedek soyundu.

Mesut Özil yedeklerde

Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde yedekler arasında yer aldı. Yeni transferlerden Attila Szalai ile Osayi-Samuel ise karşılaşmaya 11’de başlayarak derbi heyecanı yaşadılar.

Sosa 12 maç sonra 11’de

Fenerbahçe’de Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11’de görev aldı.

Sezon başında Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye dahil olan Jose Sosa, hastalık ve sakatlıkların ardından geçtiğimi hafta oynanan Hatayspor maçında kadroya dahil edilmemişti. Ligde 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Sosa, ilk 11’de ise 12 maç sonra kadroya dahil edildi.

Sağlık çalışanları derbi maçta

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynadığı maça sağlık çalışanları da geldi.

Fenerbahçe Kulübü’nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF’ye yaptığı başvuru hayata geçti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelede 150 kişilik sağlık çalışanının karşılaşmayı takip etmesi sağlandı. Fenerbahçe Kulübü’nün davetlisi olarak stada gelen sağlık çalışanları maçı localardan izledi.

Terim'den "Küfür tepkisi"

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünde bulunan bir grubun kendilerine küfür ettiğini belirterek, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor Federasyondan" dedi.

Kasapoğlu tribünden takip etti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Kasapoğlu’na iki kulübün başkanı da eşlik etti.