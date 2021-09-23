Fenerbahçe evinde galip

Mücadelede 3´üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu´nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, sahasındaki istekli görüntüsünü bozmadı. Hırslı oyununu ikinci yarı da sürdüren Fenerbahçe, 64´üncü dakikada Mesut Özil´in golüyle durumu 2-0´a getirdi. Giresunspor, 85´inci dakikada Doukara´nın bulduğu golle tabelayı 2-1´e getirirken mücadele bu skorla sona erdi.

CRESPO İLK KEZ

Fenerbahçe´de Miguel Crespo ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe´nin Estoril Praia Kulübü´nden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, sarı lacivertli formayı ilk kez giydi. Portekizli futbolcu GZT Giresunspor mücadelesinde ikinci yarısının başında Mert Hakan´ın yerine oyuna dahil oldu. Crespo, ligin 4´üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ve 5´inci haftasındaki Medipol Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı.

DHA