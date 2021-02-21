Fenerbahçe evinde kayıp

Süper Lig´in 26´ncı haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Göztepe´ye 1-0 yenildi.

8´inci dakikada Jahovic´in ara pasında topla buluşan Ndiaye´nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

9´uncu dakikada Göztepe karşılaşmada öne geçti. Diabate´nin uzun pasında topla buluşan Halil Akbunar, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay´ın hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23´üncü dakikada Thiam´ın indirdiği topla buluşan Valencia´nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

29´uncu dakikada Valencia´nın pasın ile buluşan Ozan´ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci İrfan Can´a çarpan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38´inci dakikada Sosa´nın ortasında arka direkte topla buluşan Thiam´ın kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı Ndiaye uzaklaştırdı.

43´üncü dakikada Valencia´nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa´nın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can iki hamlede sahip oldu.

45´inci dakikada Halil Akbunar´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

53´üncü dakikada Valencia´nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

76´ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar´ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83´üncü dakikada Szalai´nin ortasında topla buluşan Samatta´nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can´da kaldı.

Karşılaşma 1-0’lık Göztepe üstünlüğü ile sona erdi.

PELKAS FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Göztepe maçının 2´nci yarısında formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlık sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalan Pelkas, Göztepe maçına yedek soyundu. Pelkas, karşılaşmanın 56´ncı dakikasında Thiam´ın yerine oyuna dahil oldu.

GÖKHAN GÖNÜL LİGDE 12 MAÇ SONRA

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül 12 maç sonra forma giydi. Ligde en son 12´nci haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyen tecrübeli futbolcu, Göztepe maçının 56´ncı dakikasında Nazım´ın yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Gökhan Gönül, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan maçta forma giymişti.

DHA