Fenerbahçe, evinde üst üste beşinci galibiyetini aldı

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 45+1. dakikada Valencia’nın serbest vuruşunda Gökhan Akkan’ın kendi kalesine attığı golle karşılamadan 1-0 galip ayrıldı.

49. dakikada Caner Erkin’in uzaklaştırmak istediği topu Moroziuk kafayla Samudio’ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla auta gitti.

56. dakikada orta sahadan kaptığı topla süratle ilerleyen Michalak ceza sahasına girip çok sert vurdu, Serdar Aziz’e çarpan top az farkla kornere çıktı.

70. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında Marius Sumudica saha içine bir şeyler söyledi ardından da alkışladı. Bu hareket üzerine Abdülkadir Bitigen, Sumudica’yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

75. dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Gustavo ceza sahası önüne gelip uzaktan şansını denedi ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda gole izin vermedi.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, Soderlund ile verkaç yapıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

86. dakikada Osayi Samuel’e arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Baiano, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dimitris Pelkas maçı tamamlayamadı

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor müsabakasında yaşadığı sakatlık sonucu maçı tamamlayamadı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas müsabakanın 60. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Pelkas yerini 61. dakikada Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.

İHA