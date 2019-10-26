Fenerbahçe farklı yendi
Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor’u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1’lik üstünlükle ayrıldı
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Konyaspor’un kullandığı kornerde Moses’in uzaklaştırmak istediği topa Alper Uludağ’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Altay çıkardı.
63. dakikada Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, yandan auta çıktı.
78. dakikada Gustavo’nun baskı yaprak Volkan Fındıklı’dan kaptığı topun ardından yaptığı sert vuruş, Jevtovic’e çarparak ağlarla buluştu. 4-1
82. dakikada Vedat Muriqi ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta takımının 5. golüne imzasını attı. 5-1
87. dakikada Altay-Isla anlaşmazlığı sonucu çaprazda topla buluşan Bajic’in şutu yan ağlarda kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xxx, Zanka xxx, Serdar xxx (Sadık dk. 69 xx), Hasan Ali xx, Gustavo xxx, Emre Belözoğlu xxx (Tolga Ciğerci dk. 60 xx), Ozan xxx, Moses xxx (Alper dk. 81 ?), Rodrigues xxx, Vedat Muriqi xxx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Rami, Tolgay Arslan, Zajc, Jailson, Deniz, Mevlüt Teknik Direktör: Ersun Yanal
Konyaspor: Ertuğrul x, Skubic xx, Ali Turan x (Volkan Fındıklı dk. 46 x), Anicic x, Alper Uludağ x, Jevtovic x, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Miya x (Bajic dk. 80 ?), Deni Milosevic x, Mücahit Can Akçay x (Shengelia dk. 46 x)
Yedekler: Mücahit Atalay, Ferhat, Fallou Diagne, Selim, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Erdon Daci Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Rodrigues (dk. 11), Zanka (dk. 14), Ozan (dk. 28), Gustavo (dk. 78), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 16 k.k) (Konyaspor) Sarı Kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Miya (Konyaspor)
İHA