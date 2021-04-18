Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo ile Macaristan ekibi Sopron Basket karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, skor üretmekte zorlanan Sopron Basket karşısında 4. dakikayı 9-1 önde geçti. Sarı-lacivertli takım, Vaughn'ın pota altından kaydettiği sayılarla 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Kalan bölümde iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-9 üstün tamamladı.

İkinci periyotta uyguladığı sert savunmayla Sopron Basket'in kolay sayı bulmasının önüne geçen ve rakibini basit hatalara zorlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 16. dakikada 18 sayılık fark yakaladı: 16-34. January ve Krajisnik'in 9 sayı ürettiği bölümde 13-0'lık seri yakalayan Sopron Basket, 19. dakikada farkı 5'e indirdi: 29-34. Fenerbahçe, soyunma odasına 36-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Vaughn ile bulduğu sayılara Krajisnik, Brooks ve Walker ile yanıt veren Sopron Basket, 25. dakikada farkı 2'ye indirdi: 40-42. Sopron Basket, bitime 1 saniye kala Krajisnik'in serbest atıştan kazandırdığı sayılarla farkı 1'e indirdi ve Fenerbahçe final periyoduna 47-46 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında basit top kayıpları yapan 2 takım da skor üretmekte zorlandı. Ancak Thomas ve McBride'ın kazandırdığı sayılarla toparlanan Fenerbahçe Öznur Kablo, 35. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 46-57. Sopron Basket, 39. dakikada farkı 5 sayıya (54-59) indirmesine rağmen kalan süreçte hata yapmayan Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 64-58 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 7. kez son 4 takım arasında yer aldığı FIBA Avrupa Ligi'ni 2016'nın ardından 2. kez üçüncü bitirdi.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 2013, 2014 ve 2017'de ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 2012 ve 2015'te ise dördüncü olmuştu.

Sopron Basket ise 2009 ve 2019'un ardından üçüncü kez turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Üçüncülük ödülünü Ali Koç verdi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde üçüncülük karşılaşmasının ardından saha içinde ödül töreni gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımına üçüncülük ödülünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç verdi.

Başkan Koç, oyunculara ve teknik ekibe madalyaları ile şiltlerini takdim etti.

Öte yandan Sopron Basket de dördüncülük ödülünü aldı.

AA