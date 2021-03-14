Fenerbahçe fırsat tepti
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmadan Gençlerbirliği 2-1 galip ayrıldı.
14 Mart 2021, Pazar 20:58 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği´ne 2-1 mağlup oldu.
11´inci dakikada Gustavo´nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel´in vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15´inci dakikada Sosa´nın ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Novak´ın kafa ile indirdiği top Serdar´ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35´inci dakikada Sosa´nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Novak´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
39´uncu dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Halil İbrahim´in soldan ortasında ön direkte yer alan Serdar Aziz´in ters vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
İlk yarı 1-1´lik eşitlikle tamamlandı
49´uncu dakikada Nazım´ın ortasında topla buluşan Sosa´nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt hakim oldu.
61´inci dakikada Sosa’nın ara pasında topla buluşarak ceza sahası içi sağ çaprazına sarkan Samatta´nın yerden vuruşunda Arda Kızıldağ meşin yuvarlağı Cisse’den önce son anda kornere çeldi.
63´üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan Candeias´ın ortasında arka direkte topla buluşan Ayite´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.
83´üncü dakikada Pelkas´ın pasında topla buluşan Sosa´nın vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
84´üncü dakikada Nazım Sangare’nin yerden pasında altıpasta topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
85´inci dakikada Sefa´nın sağdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mugni’nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
90+3´üncü dakikada Pelkas´ın ortasında savunmadan seken topla buluşan İrfan Can´ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.
Mücadele 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.
DHA