Fenerbahçe- Frankfurt maçı CANLI YAYIN
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son haftasında Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor..
09 Aralık 2021, Perşembe 19:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
CANLI ANLATIM
1.dk: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe
11.dk: GOL İPTAL: Hızlı gelişen atakta Zajc'ın pasıyla topla buluşan Berisha, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top uzak direk dibinden ağlara gitti. Ama Berisha'nın topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.
Fenerbahçe 0 - Frankfurt 1
28.dk: GOL: Kim'in kaptırdığı top sonrası başlayan atakta Kamada topu ceza sahasının sol çaprazındaki Kostic'e aktardı. Kostic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sağ köşeden ağlara gönderdi.
Fenerbahçe 1 - Frankfurt 1
41.dk: GOOOOLL! İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Berisha'nın önünde kaldı. Berisha kale sahasının biraz gerisinden çok sert bir vuruş yaparak topu sağ köşeden ağlara yolladı.
İlk 45 dakika 1-1 sona erdi.
59.dk: Paciencia, Borre yerine oyuna dahil oldu.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha.
Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.
20.45'te başlayan karşılaşma Exxen'den yayınlanıyor.