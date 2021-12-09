Futbol Fenerbahçe- Frankfurt maçının 11'leri belli oldu

Fenerbahçe- Frankfurt maçının 11'leri belli oldu

Futbol

Fenerbahçe- Frankfurt maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son haftasında Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

09 Aralık 2021, Perşembe 19:46 Son Güncelleme:
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İlk 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha.

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

20.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlanacak.

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