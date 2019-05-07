Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında yapılan maçların ardından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle disipline verildiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor, Adana Demirspor ve Balıkesirspor Baltok'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevkine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da Giresunspor maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.