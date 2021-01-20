Futbol Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak

Futbol

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak

TFF, önümüzdeki 8 haftanın maç programını ve takvimini açıkladı. En çok merak edilen karşılaşma olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati fe belli oldu.

20 Ocak 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı. 24. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

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22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ise 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

24. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi saat 19.00'da, 27. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ise 28 Şubat Pazar günü yine saat 19:00'da oynanacak.

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