Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemler açıklandı. Haftanın maçı olarak görülen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise Halil Umut Meler'e verildi. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Halil Umut Meler kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek.

Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe ise Meler'in yönettiği 15 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenildi aldı.

Haftanın bir diğer önemli maçı Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek. Bu maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık.

Fırat Aydınus daha önce 5 kez Beşiktaş-Trabzonspor maçlarında düdük çaldı.

27.11.11 - Trabzon 0-1 Beşiktaş

11.05.12 - Beşiktaş 1-1 Trabzon

09.03.13 - Trabzon 0-0 Beşiktaş

01.10.17 - Beşiktaş 2-2 Trabzon

18.05.19 - Trabzon 2-1 Beşiktaş

Haftanın geri kalan maçları ve hakemleri ise şöyle: