Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Halil Umut Meler derbiyi yönetecek hakem olarak atandı.
19 Şubat 2020, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemler açıklandı. Haftanın maçı olarak görülen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise Halil Umut Meler'e verildi. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
Halil Umut Meler kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek.
- Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
- Fenerbahçe ise Meler'in yönettiği 15 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenildi aldı.
Haftanın bir diğer önemli maçı Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek. Bu maçın VAR hakemi ise Ali Palabıyık.
Fırat Aydınus daha önce 5 kez Beşiktaş-Trabzonspor maçlarında düdük çaldı.
27.11.11 - Trabzon 0-1 Beşiktaş
11.05.12 - Beşiktaş 1-1 Trabzon
09.03.13 - Trabzon 0-0 Beşiktaş
01.10.17 - Beşiktaş 2-2 Trabzon
18.05.19 - Trabzon 2-1 Beşiktaş
Haftanın geri kalan maçları ve hakemleri ise şöyle: