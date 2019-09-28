  • Haberler
  • Futbol
  • Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin 11'leri belli oldu

28 Eylül 2019, Cumartesi 18:41 Son Güncelleme:
A A
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.00’de Galatasaray ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Derbinin 11'leri şu şekilde;

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...