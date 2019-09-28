Fenerbahçe - Galatasaray ile karşı karşıya...

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75.dk- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Emre Mor'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

49.dk: Gol iptal edildi! Sağ tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Falcao çaprazdan çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından GOL kesin olarak iptal edildi.

İkinci yarı başladı.

45.dk: İlk yarı golsüz bitti.

31.dk: Hakem Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu ve Marcao'yu uyardı.

21.dk: Babel'in pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Lemina yerden sert bir şut çıkarttı. Sağ tarafına iyi uzanan Altay topu kornere çeldi.

1.dk: VE MAÇ BAŞLADI! HER İKİ TAKIMA DA BAŞARILAR!

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşıyor. Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

Derbinin 11'leri şu şekilde;

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat



