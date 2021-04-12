Futbol Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı karar

Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı karar

Futbol

Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı karar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta konuk ekibin bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 20:46 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertlilere konuk olan Gaziantep FK, maçın ilk devresinde golü bulsa da hakem Mete Kalkavan'ın kararı sonrası geçerlilik kazanmadı.

Müsabakanın 40. dakikasında Gaziantep FK Dicko ile golü buldu ancak Mete Kalkavan son vuruş öncesinde Djilobodji'nin Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Bu pozisyon sosyal medyada yankı bulurken eski futbolcu Olcan Adın, yaptığı paylaşımda, "Bu kadar olmaz ama ayıptır, günahtır, emeğe yazıktır. Vicdanınız sızlasın." sözleriyle hakem kararına tepki gösterdi.

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