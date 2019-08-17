Bu sene şampiyonluğu başka bahara bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor. Camia heyecanlı, yeni transferlerin yeni sezonda neler yapacağı merak konusu... Takımlarının ilk mücadelesini izlemek isteyen taraftar ise "Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu iletiyor.

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Gazişehir maçı 19 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig’de yeni sezon resmen başladı, Samandıra’da futbolcuları hırs ve heyecan bastı. Dünkü antrenman müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Çabukluk ve pas çalışmalarının ardından antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam etti. Finalde Kruse’nin önderliğindeki Turuncu takım ile Emre Belözoğlu’nun liderliğindeki yeşil takım karşı karşıya geldi.

Maç, tam anlamıyla kıran kırana geçti. Resmi maçları aratmayan ikili mücadeleler yaşandı, jeneriklik goller atıldı. Günün sonunda zafere ulaşan yeşil takım, bunu doyasıya kutladı. Antrenman sona erdiğinde futbolcular, Ersun Yanal’dan çalışmayı yarım saat daha uzatmasını talep etti! Tecrübeli teknik adam da bunu kabul etti. İdmanın son bölümü son derece neşeli bir şekilde geçti.