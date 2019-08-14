Fenerbahçe Gazişehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig başlıyor. Fenerbahçe'nin bu sene nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu... Taraftarlar ilk maçı kaçırmak istemezken şimdilerde en çok yöneltilen soru "Fenerbahçe Gazişehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...
Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu bu cuma başlıyor. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının ilk mücadelesine odaklanmış durumda... Geçen sene bekleneni veremeyen Sarı Kanarya'nın bu sene neler yapacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig'deki ilk mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler "Fenerbahçe Gazişehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.
FENERBAHÇE GAZİŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Fnerbahçe Gazişehir maçı 19 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00’de salonda gerçekleştirilen sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçların ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.