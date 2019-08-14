Fenerbahçe Gazişehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig başlıyor. Fenerbahçe'nin bu sene nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu... Taraftarlar ilk maçı kaçırmak istemezken şimdilerde en çok yöneltilen soru "Fenerbahçe Gazişehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...