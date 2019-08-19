Fenerbahçe Gazişehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırlıyor. Sarı Kanarya ilk maçından galibiyetle ayrılmak isterken taraftar "Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Gazişehir maçı 19 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunda Fenerbahçe, ilk maçını evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, Gazişehir FK ile lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan tek resmi maç olan Aralık 2003’teki Türkiye Kupası müsabakasını Fenerbahçe, 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe açılışta kazanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezonun açılış mücadelelerinde iç sahada oynadığı maçları kazanıyor. Ligin ilk haftalarında oynadığı son 13 iç saha maçının 12'sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini 2003-2004 sezonunda İstanbulspor'a karşı 3-0’lık skorla aldı.

İç sahada 12 maçlık seri

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de oynadığı son 12 iç saha maçında da mağlubiyet almadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, seyircisi önündeki son yenilgisini lige geçen sezon yükselen Ankaragücü karşısında 3-1’lik skorla aldı ve bu müsabaka sonrasında takımın başında olan Cocu ile yollar ayrıldı.

Muhtemel 11

Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı müsabakanın ilk 11’inde şu isimlerin yer alması bekleniyor:

“Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat”