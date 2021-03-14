Futbol Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında sakatlık şoku! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında sakatlık şoku! Gökhan Gönül...

Futbol

Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında sakatlık şoku! Gökhan Gönül...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

14 Mart 2021, Pazar 20:01 Son Güncelleme:
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Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli sağ bek, müsabakanın 42. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşadı.  Kulübeye değişiklik işareti yapan Gökhan, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

Sarı lacivertliler Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Gökhan Gönül'ün derbiye yetişip yetişmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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