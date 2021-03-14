Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında tartışmalı gol kararı
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
14 Mart 2021, Pazar 21:03 Son Güncelleme:
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Mücadelenin 62. dakikasında Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti. Gol sonrası sarı-lacivertli oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.
Yaklaşık 4 dakika süren incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı ve çizginin doğru çekilmediğini iddia ettiler.