Fenerbahçe - Giresunspor: 1-0

FENERBAHÇE: 1 GİRESUNSPOR: 0

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL! 80.DK: Fenerbahçe Slimani ile öne geçiyor. Mehmet Ekici sağ köşeden kullandığı kornerde kafaya teslim harika bir orta açtı. Slimani topu uzak köşeye bıraktı.

53.DK: Mücadelenin düşük olan temposu ikinci yarı daha da düşmüş görünüyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

27. DK: Sakatlık yaşayan Michael Frey'in yerine Eljif Elmas oyuna dahil oluyor.

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış, Benzia, Frey, Slimani.

Giresunspor'un ilk 11'i: Anıl, Emre, Ferhat, Aykut, Bahadır, Landel, Kağan, Muhammet, Idazza, Fatih, Adama Ba.