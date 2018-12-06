Fenerbahçe - Giresunspor: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe ve Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0'lık skorla Sarı-Lacivertliler kazandı
FENERBAHÇE: 1 GİRESUNSPOR: 0
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
GOL! 80.DK: Fenerbahçe Slimani ile öne geçiyor. Mehmet Ekici sağ köşeden kullandığı kornerde kafaya teslim harika bir orta açtı. Slimani topu uzak köşeye bıraktı.
53.DK: Mücadelenin düşük olan temposu ikinci yarı daha da düşmüş görünüyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
27. DK: Sakatlık yaşayan Michael Frey'in yerine Eljif Elmas oyuna dahil oluyor.
1.DK: Maç başladı
İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış, Benzia, Frey, Slimani.
Giresunspor'un ilk 11'i: Anıl, Emre, Ferhat, Aykut, Bahadır, Landel, Kağan, Muhammet, Idazza, Fatih, Adama Ba.