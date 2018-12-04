Ligde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıyor. İlk maç kendi evinde rakip ise Giresunspor... Sarı Kanarya'nın yedek kadroyla maça çıkması beklenirken taraftarlar ise "Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Giresunspor maçı 6 Aralık Perşembe saat 20.30'da oynanacak. Mücadele aspor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'YE BİR SEVİNDİRİCİ BİR ÜZÜCÜ HABER

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın durumları belli oldu.

Takımın Fransız yıldızı Valbuena'nın bugün çekilen MR'ında çıkan sonuçların olumlu olmadığı ve tecrübeli oyuncunun haftasonu Akhisar deplasmanında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.

Valbuena'yla aynı anda oyundan çıkan ve yerini Benzia'ya bırakan Mehmet Ekici'de ise ciddi bir problem olmadığı ve Akhisar maçında oynamasında sorun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe 9 Aralık pazar günü Akhisarspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.