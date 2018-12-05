Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları devam ediyor. Turnuvada Beşiktaş yok, Galatasaray ise ilk maçını bugün yaptı. Şimdi gözler Fenerbahçe'nin maçında... Sarı-Lacivertli taraftarlar, şimdi "Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.