Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu rövanşında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 15:51
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Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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