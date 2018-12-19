Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.