Futbol Fenerbahçe gruptan çıkmak için kazanmak zorunda! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe gruptan çıkmak için kazanmak zorunda! Muhtemel 11'ler...

Futbol

Fenerbahçe gruptan çıkmak için kazanmak zorunda! Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler gruptan çıkmak istiyorsa mutlaka kazanıp Olympiakos'un önüne geçmeli.

25 Kasım 2021, Perşembe 15:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe bu akşam 23.00'te Olympiakos'a konuk olacak. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi dünyanın en iyileri arasında gösterilen İspanyol Mateu Lahoz. Maç EXXEN'den yayınlanacak.

Fenerbahçe ilk maçta 3-0 yenildiği rakibini bu sefer geçmek istiyor. Maç önces Fenerbahçe rakibinin 1 puan arkasında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Gustavo, Mesut Özil, Altay Bayındır, ve Enner Valencia sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacak. Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun ise UEFA listesine bildirilmediği için bu maçta yok.

İki takımın muhtemel 11'i

Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, P. Cisse, Reabciuk, A. Camara, M'Vila, M. Camara, G. Masouras, H. Onyekuru, Y. El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Meyer, Rossi, Pelkas, İrfan, Berisha.

Puan durumu:

  1. Frankfurt 10 puan
  2. Olympiakos 6 puan
  3. Fenerbahçe 5 puan
  4. Antwerp 1 puan

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