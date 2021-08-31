Fenerbahçe Halil Dervişoğlu transferini bitirdi

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için Brentford'a kiralama teklifi yaptı. Milli futbolcunun kiralanması için sona yaklaşıldı. DHA'dan Mustafa Akın'ın haberine göre, Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu'nu 1.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık kiraladı. Genç oyuncunun satın alma opsiyonu da bulunuyor ancak henüz bilinmiyor.

Galatasaray da uzun süredir Halil'i yeniden kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Hatta yönetim, Halil'in bonservisini alabilmek için Mostafa Mohamed'i Bordeaux'ya satmaya çok yakın.

21 yaşındaki oyuncunun açıklanması an meselesi.