Fenerbahçe Halil Dervişoğlu transferini bitirdi
Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu, bu kez Fenerbahçe'ye yakın. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da peşinde olduğu milli oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı. DHA'nın haberine göre 1 yıllık kiralık anlaşma tamamlandı.
31 Ağustos 2021, Salı 16:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için Brentford'a kiralama teklifi yaptı. Milli futbolcunun kiralanması için sona yaklaşıldı. DHA'dan Mustafa Akın'ın haberine göre, Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu'nu 1.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık kiraladı. Genç oyuncunun satın alma opsiyonu da bulunuyor ancak henüz bilinmiyor.
Galatasaray da uzun süredir Halil'i yeniden kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Hatta yönetim, Halil'in bonservisini alabilmek için Mostafa Mohamed'i Bordeaux'ya satmaya çok yakın.
21 yaşındaki oyuncunun açıklanması an meselesi.
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