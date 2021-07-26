Futbol Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi

Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi

Futbol

Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi

Fenerbahçe, sezon öncesi 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 19:56 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni Nazım Sangare, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya, ve Zajc'ın golleriyle 4-0 yendi. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçının 27. dakikasında sakatlık yaşayan Samatta oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe maça Berke Özer, Nazım Sangare, Nabil Dirar, Lemos, Caulker, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Samatta 11'iyle çıktı.

3 maç daha oynanacak

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'nin PEC Zwolle (Hollanda), Greuther Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacağı belirtildi.

İstanbul'da oynanacak hazırlık maçı programı şöyle:

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık döneminde daha önce Romanya ekibi Csikszereda ve Süper Lig'den Kasımpaşa ile maçlar oynamıştı.

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